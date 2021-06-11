Посольству РФ в Португалії "злили" дані учасників мітингу за Навального

Мер Лісабона Фернандо Медіна публічно вибачився після того, як стало відомо, що міська влада передала особисті дані учасників акції в підтримку російського опозиціонера Олексія Навального посольству РФ у Португалії, посилаючись на міжнародні ЗМІ, повідомляє Укрiнформ.

Згідно з португальським законодавством, організатори акції на підтримку Навального в Лісабоні подали в мерію контактні дані кількох організаторів. Ці дані потім передаються в поліцію.

Троє організаторів акції протесту звернулися до міської ради з проханням провести демонстрацію перед будівлею посольства РФ в Лісабоні. Вони надали різні особисті дані, зокрема імена, адреси проживання тощо. Згодом португальським ЗМІ стало відомо, що мерія відправила ці дані російському посольству.

"Сумна з усіх боків помилка, якої не повинно було статися: в посольство були передані дані особистого характеру", - сказав Медіна.

Він додав, що особисто розмовляв з організаторами події, виправдовуючи інцидент тим, що ця інформація була передана бюрократичним шляхом в організацію, де планувалося проведення демонстрації. В цьому випадку це було посольство РФ.

"Це була бюрократична помилка. В цьому випадку інформація не могла і не повинна була передаватися", - сказав міський голова.