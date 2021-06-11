ПриватБанк пригрозив блокувати картки: потрібен документ

ПриватБанк почав через свій мобільний банкінг розсилати батькам неповнолітніх дітей, на яких у фінустанові відкриті рахунки, повідомлення, де погрожує закрити доступ чад до користування карткою, якщо батьки не нададуть банку ідентифікаційний код (ІПН) дитини, повідомляє UBR.

Розсилка прийшла саме тим, хто випускав своїм дітям карти "Юніор", які прив'язані до рахунків батьків або опікунів. Але прес-секретар ПриватБанку Олег Серга розповів, що мова йде не про блокування рахунку. І це, судячи з усього, була просто помилка.

"Ми говоримо не про те, що заблокуємо рахунки, а про те, що дитячі рахунки, які у нас відкриті як окремі рахунки на дитину, згідно із законодавством, вимагають в тому числі і надання ІПН. Ці зміни відбулися в кінці 2020 року і затверджені НБУ, у якого ми просили роз'яснення", - говорить Серга.

Тому в банку просять батьків по можливості оформити ІПН і надати банку. Тут важливо зазначити, що документ потрібен тільки для відкриття рахунків дітям від 14 років. Але повідомлення приходять в мобільний банкінг і тим батькам, діти яких ще не досягли цього віку.

Отже, ІПН у них бути просто не може. В даному випадку, запевнили нас в банку, "папірець" з клієнтів не вимагатимуть. Але при цьому додають, що в майбутньому, коли дитині виповниться 14, її оформити і надати банку все ж доведеться.