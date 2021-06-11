В Україні за добу вакцинували понад 54 тисячі осіб

За минулу добу, 10 червня, в Україні від COVID-19 вакциновані 54 329 осіб, загальна кількість імунізованих склала 1 395 312 осіб, заявили в пресслужбі Міністерства охорони здоров'я України, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"54 329 осіб щеплені проти COVID-19 за добу 10 червня 2021 року. Одну дозу отримали 30 744 особи, повністю імунізовані - 23 585 осіб", - написали в Телеграм-каналі відомства в п'ятницю вранці.

У МОЗ зазначили, що протягом доби працювали 442 мобільні бригади та 617 пунктів щеплення.

"Станом на 10 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 672 808 осіб", - сказано в повідомленні.

З початку прищеплювальної кампанії вакциновані 1 395 312 осіб, з них отримали 1 дозу - 1 395 310 осіб, повністю імунізовані й отримали 2 дози - 204 038 осіб (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Всього проведено 1 599 348 щеплень.