Відомий тенісист розкритикував УЄФА

Відомий український тенісист Сергій Стаховський жорстко відреагував на заборону УЄФА використовувати гасло "Героям слава!" на футболках збірної України на Євро-2020, повідомляє Деловая столица.

Він вважає безглуздими заяви футбольного союзу про "аполітичність".

"Сам факт того що UEFA переглянула доречність нашої форми на Євро-2020, вже є політичним… тому що вчинили вони це через скаргу російської влади…. So much for your "football no politics" rubbish. Це фото з далекого 2015-го. "Because heroes donʼt die" , — написав Стаховський у себе в Facebook.

До свого допису він прикріпив фото своїх кросівок зі слоганом "Героям слава", додавши хештег "Небесна Сотня".

10 червня сало відомо, що УЄФА зобовʼязав﻿ Національну збірну України з футболу прибрати з форми слова "Героям слава!". Українська асоціація футболу (УАФ) почала з УЄФА консультації з цього приводу. МЗС України пообіцяло допомогти відстояти гасло "Героям слава!" на футболках гравців збірної України.