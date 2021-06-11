Вчені назвали дві пекучі спеції для спалювання вісцерального жиру

Вчені з США та Канади запропонували варіант позбавлення від вісцерального жиру за допомогою пекучих спецій - імбиру або гострого перцю чилі, повідомляє Лента.Ру.

Спроби позбутися від вісцерального жиру - білого жиру черевної порожнини, який накопичується навколо органів, найчастіше зводяться до дієти та відмови від певних видів їжі. Але вчені та експерти в області охорони здоров'я радять просто додати в раціон більше імбиру і перцю, щоб прискорити спалювання жиру. Імбир відомий протизапальними властивостями, а в боротьбі з ожирінням він зменшує окислювальний процес і відчуття голоду. Також імбир прискорює травлення і стабілізує рівень цукру в крові, що теж необхідно для втрати жиру на животі.

У дослідженні, опублікованому в Національній медичній бібліотеці США, було проаналізовано вплив споживання імбиру на втрату ваги у людей з надмірною вагою і ожирінням. Виявилося, що споживання імбиру знижує масу тіла, коригує співвідношення талії та стегон, зменшує рівень глюкози в крові натще. Крім того, імбир впливає на термогенез, через якого жир автоматично спалюється, а не накопичується.

Дослідники з Університету Лаваля в Канаді вважають, що основне хімічна речовина капсаїцин, що міститься в чилі, теж підвищує здатність організму спалювати жир і приборкувати апетит. Воно надає перцю чилі та спецій на його основі (кайенский перець і паприка) характерну гостроту, а також стимулює природний процес, при якому частина їжі негайно перетворюється в тепло. При такій дієті термогенез зазвичай використовує вуглеводи й теж допомагає знижувати вагу і обсяги.

Раніше лікар і телеведучий Олександр М'ясников назвав найнебезпечніший жир в тілі людини. Він зазначив, якщо людина рівномірно покритий жиром, це не так страшно. Але жирові відкладення в області живота - одні з найнебезпечніших для здоров'я, бо веде до нечутливості до інсуліну, діабету і інших проблем.