Фальсифікат сигарет досяг рекордного показника
В Україні тіньовий ринок сигарет досяг рекордного в історії показника в 12,8%. Щорічно фальсифікують 6,5 млрд сигарет і половина з них – торгової марки Compliment, повідомляє Обозреватель.
Як розповіли в Державній податковій службі, найпоширеніша схема – продаж сигарет, які вироблялись для точок безмитної торгівлі (duty free в аеропортах).
Compliment виробляє Львівська тютюнова фабрика. Нею володіє Григорій Козловський – депутат Львівської обласної ради. У нього також є партнер, депутат Львівської міської ради Олексій Різник.
Серед порушників опинилися також сигарети:
- Marvel;
- Jing Ling;
- Lifa;
- Strong;
- Marshal;
- Pull;
- Urta;
- UT;
- Palermo;
- Basio.
У 2021 році, як підрахувала компанія TNS Kantar, рівень нелегальної торгівлі сигаретами досяг 12,8%. Такого показника в історії України ще не було. Навіть у період президентства Віктора Януковича "тінь" становила всього 9,2%.