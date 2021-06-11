Фальсифікат сигарет досяг рекордного показника

Фальсифікат сигарет досяг рекордного показника

В Україні тіньовий ринок сигарет досяг рекордного в історії показника в 12,8%. Щорічно фальсифікують 6,5 млрд сигарет і половина з них – торгової марки Compliment, повідомляє Обозреватель.

Як розповіли в Державній податковій службі, найпоширеніша схема – продаж сигарет, які вироблялись для точок безмитної торгівлі (duty free в аеропортах).

Compliment виробляє Львівська тютюнова фабрика. Нею володіє Григорій Козловський – депутат Львівської обласної ради. У нього також є партнер, депутат Львівської міської ради Олексій Різник.

Серед порушників опинилися також сигарети:

  • Marvel;
  • Jing Ling;
  • Lifa;
  • Strong;
  • Marshal;
  • Pull;
  • Urta;
  • UT;
  • Palermo;
  • Basio.

У 2021 році, як підрахувала компанія TNS Kantar, рівень нелегальної торгівлі сигаретами досяг 12,8%. Такого показника в історії України ще не було. Навіть у період президентства Віктора Януковича "тінь" становила всього 9,2%.

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