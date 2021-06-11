Порошенко нагадав про свої досягнення в ролі президента

П'ятий президент України Петро Порошенко заявив, що отримання безвізового режиму з Європейським Союзом стало символом прощання із "совком" для України, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Чотири роки тому історичне рішення Ради міністрів ЄС про візову лібералізацію для українців при короткострокових подорожах до країн ЄС і "шенгену" нарешті набуло чинності, відкривши українцям двері в Європу.

Ця подія, безумовно, стала історією успіху України, символом прощання з "совком" та важливим кроком на шляху повернення до об'єднаної європейської родини" , - написав Порошенко в соцмережі Facebook у п'ятницю.

"Безвіз - це також і міжнародне визнання успішності політичних, правових, інституційних та антикорупційних реформ, які здійснювала наша команда", - додав він.

Він зазначив, що отримання безвізу стало своєрідною чіткою відповіддю можновладцям, які намагаються спотворити минуле, нівелювати та дискредитувати заслуги команди п'ятого президента в реформуванні України та міжнародні перемоги Порошенка.

"Але переконаний, що і безвіз, і Угода про асоціацію, і томос про автокефалію залишатимуться справжніми "легендарними" історіями успіху нашої держави, про які шостий президент Зеленський, на жаль, може поки лише мріяти", - написав Порошенко.

Він висловив сподівання, що незабаром антиковідні обмеження будуть зняті і громадяни України зможуть безперешкодно подорожувати Європою, і закликав владу прискорити темпи вакцинації.

"Вірю, що майбутнє України - в Євросоюзі, і ніщо, і ніхто, і ніколи нас не зупинить. І наша команда "Європейської солідарності" зробить для цього все можливе і навіть неможливе.