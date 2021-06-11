Голосів за законопроєкт про олігархів "поки немає", але Зеленський лякає референдумом

Законопроєкт про деолігархізацію вже тиждень як зареєстрований у Верховній Раді. Документ встигли вивчити від і до, депутати вже коментують предметно, а не як до реєстрації – на підставі чуток і "зливів, повідомляє Страна.ua.

Ситуація щодо ставлення до нього як і раніше суперечлива. Це й не дивно: проєкт стосується найбільших в країні бізнесменів, які мають серйозний вплив на парламент. Частина з них вже дали зрозуміти, що незадоволені наслідками для них прийняття законопроєкту.

Тому - резонне питання з урахуванням такої реакції, чи знайдуться за нього голоси.

І чи перейде в разі провалу голосування ініціатор проєкту – президент Володимир Зеленський – до плану "Б" – референдуму з питанням про "статус олігархів".

Подробиці – в статті.

Зірки для олігархів

2 червня Офіс президента (ОП) вніс як невідкладний законопроєкт № 5599 "Про недопущення загроз національній безпеці, пов'язаних з надмірним впливом осіб, які мають значний економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)".

Його вміст у принципі було відомо ще до реєстрації. Олігархами запропоновано вважати політично активних бізнесменів-монополістів зі станом понад 80 млн доларів, що мають значний вплив на ЗМІ.

При цьому в "злитім" раніше чорновому варіанті необхідно було саме володіти будь-яким медіа, яке висвітлює політику.

Записувати в олігархи повинен Рада національної безпеки і оборони (РНБО), підконтрольний президенту. Всі, хто потрапить в спецреєстру, не зможуть фінансувати партії і брати участь у великій приватизації. Їх зобов'яжуть подавати декларації за типом чиновницьких і депутатських. Про непублічних контактах з ними або їх представниками держслужбовці повинні будуть звітувати. Закон набуде чинності через чинності через 6 років після публікації і пропрацює лише десять років.

У кінцевий варіант законопроєкту не потрапила норма про заборону олігархам мати власні ЗМІ (навіть не під прямим контролем). При тому, що це могло б серйозно зменшити вплив великого бізнесу на процеси в країні.

Великі бізнесмени все одно зустріли законопроєкт насторожено. Всі чекали реакції найбагатших з них, які і так вважаються олігархами - власника корпорації СКМ Ріната Ахметова і співвласника групи "Приват" Ігоря Коломойського. Перший заявив через прес-службу, що вважає себе просто "інвестором" і буде "сильно здивований", якщо його офіційно зарахують до олігархату.

Другий дав ветувати-двозначний відповідь: мовляв, "не бачить нічого страшного" в нинішній редакції законопроєкту, хоча її ж можуть і переписати, а взагалі, коли документ ухвалять, він нашьет костюм зірку "олігарх" (по суті провів паралель з жовтими зірками євреїв під час Голокосту). Найбільш гостро серед великих бізнесменів сприйняв ініціативу Банкової екс-президент, власник корпорації "Рошен" і народний депутат Петро Порошенко.

У заяві його партії "Європейська солідарність" прямо говориться, що за допомогою закону про олігархів ОП хоче позбутися, перш за все, від Порошенка, для якого потрапляння в олігархічний реєстр дійсно буде дискредитацією.

Але б'є законопроєкт і по іншим представникам українського списку "Форбс" в Раді - позафракційний депутат Вадима Новінському (бізнес-партнера Ахметова) і голові політради "Опозиційною платформи - За життя" (ОПЗЖ) Віктора Медведчука, та й будь-яким іншим бізнесменам з числа політиків: критерії відбору в олігархи розмиті, що розв'язує руки РНБО.

Хоча щодо Медведчука Зеленський заявляв, що його, мовляв, уже деолігархізувати шляхом заборони трьох телеканалів, що належать його соратнику народному депутату Тарасу Козаку і приписуваних самому Медведчуку.

Полюси в Раді

Тепер про настрої в парламенті в цілому. Він переживає поляризацію навколо ініціативи Банкової. За спостереженнями джерела, кістяк прихильників прийняття - найбільш лояльні до ОП депутати монобольшінства. Але однозначної позиції фракції з цього питання немає. Співрозмовник з числа незадоволених законопроєктом "слуг народу" сумнівається, що за законопроєкт проголосує вся фракція.

"Думаю, що це - неконституційна ідея, піар-штука. Якщо треба посилити антимонопольне законодавство, давайте закони. Якщо не працюють антикорупційні органи, може, потрібно викликати на килим їх керівників або взагалі їх поміняти? Такий закон потрібен не для боротьби з олігархами, а для "машинного доїння", закручування гайок в країні ", - говорить депутат, який попросив про анонімність.

За його оцінками, голосів за законопроєкт зараз в сесійній залі немає, хоча саме голосування у фракції ще не обговорювали.

"Я буду голосувати за законопроєкт. Олігархат - одна з принципових, серйозних перешкод для розвитку нашого суспільства. Це не якийсь поодинокий законодавчий акт, це рішення в системі інших рішень. Давайте згадаємо наш антіофшорний закон, зміни в законодавстві про фінансовий моніторинг. Я говорю про системну роботу, яку проводить наша команда досить довго і виважено ", - заявив народний депутат від СН Данило Гетманцев.

У свою чергу співрозмовник з числа членів головного для проєкту парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки стверджує, що комітет дасть добро вже на наступному тижні. І майже відразу проєкт потрапить до порядку денного Ради.

"На розгляд законопроєкт планується винести на пленарному тижні, який розпочнеться 29 червня. У першому читанні ми хочемо до кінця сесії (останній пленарний день - 16 липня - прим. Ред.) ", - повідомила народний депутат від" Слуги народу "Євгенія Кравчук, яка підтримує прийняття.

"Голоси за основу знайдемо. Але потім, думаю, посиплються поправки. Може повторитися історія з блокуванням "земельних" законів. Втім, це може тільки відстрочити голосування. Є наказ ОП прийняти закон в будь-якому випадку ", - коментує співрозмовник серед членів" оборонного "комітету від" Слуги народу ".

Втім, в самій президентській фракції голосів навіть після "навіювання" від Банкової може і не знайтися.

"Оптимізм - це добре. Але я думаю, що на підтримку інших фракцій ОП сподіватися годі, у кожної - скажімо так, свої причини не голосувати. У нас у фракції навіть "соросята" розділяться по олігархічним принципом. Не бачу резону людям Пінчука (бізнесмен зі списку "Форбс" Віктор Пінчук - прим. Ред.) Підтримувати проєкт. А ось грантові "соросята" проголосують ", - говорить співрозмовник серед депутатів від СН.

У всіх інших фракціях дійсно серйозно критикують законопроєкт у нинішній редакції.

Так, співголова фракції і партії ОПЗЖ Юрій Бойко зазначив, що незрозуміло, як з точки зору закону влада визначатиме цих самих олігархів.

"Якщо" призначати "олігархів буде не суд, а так званий РНБО, який давно перетворився на таку собі таємну канцелярію, яка визначить, кого записати в олігархи, а кого ні, - то це не закон. Це тиск, шантаж і узурпація, і, на жаль, саме так поводиться нинішня влада ", - заявив журналістам Бойко.

Він сказав, що фракція не підтримає законопроєкт влади.

У фракції "Батьківщини" кажуть, що запропоновані в законопроєкті критерії визначення олігархів "суб'єктивні".

"Суб'єктивні органи будуть вносити в список олігархів своїх ворогів. Тобто суб'єктивно вирішуватимуть, хто буде олігархом, а хто ні. І під цей список будуть "трусити" бізнесменів, а для людей нічого не зміниться ", - заявив народний депутат від" Батьківщини "Вадим Івченко.

Джерело у фракції сказав, що за нинішню редакцію проєкту "Батьківщина" не проголосує.

Глава фракції "Голоси" Ярослав Железняк заявив, що внесений ОП законопроєкт про деолігархізації не послужить заявленим цілям і фракція його не підтримує.

"Для реальної боротьби з олігархатом" Голос "готує зміни в податкове і антимонопольне законодавство, правила управління держпідприємствами. Крім того, будь-які методи боротьби з олігархами не будуть повними без завершення судової реформи на якій наполягає "Голос", - зазначив глава фракції.

У свою чергу співрозмовник в депутатській групі "Довіра", захотів говорити анонімно, стверджує, що ставлення його колег до проєкту "складне".

"Проєкт підпадає під відоме прислів'я про закон і дишло. А цього ніхто не любить ", - говорить джерело.

Член депутатської групи "За майбутнє" Дмитро Лубинець повідомив виданню, що законопроєкт група ще не обговорювала, але сам він виступає проти нього.

"Проєкт цей не вирішує нічого в боротьбі з олігархами. Як юрист можу стверджувати, що всі закони і інструменти, щоб боротися з монополіями, великим бізнесом, який йде від податків, у держави є. З цією метою створено той же Антимонопольний комітет. А ця ініціатива більше схожа на піар-хід команди президента, підігравання певним настроям в суспільстві. А в законопроєкті немає нічого в юридичному плані. Ось назвуть людини олігархом і яку відповідальність він понесе? І головне - як це відіб'ється на житті людей всієї країни? Але нам обіцяють цю тему тягнути довго ", - коментує народний депутат Лубинець.

Співрозмовник серед позафракційних депутатів, близьких до Ахметова, запевнив видання, що остаточне рішення, як голосувати, ще не прийнято.

"Є розуміння, що якщо голоси не дати, це буде погано сприйнято на Банковій, посилювати і без того складні відносини з якою ніхто не хоче. Позиція буде перед самим голосуванням. Втім, не виключаю, що вона вже є (у Ахметова - прим. Ред.), Але не доведена до нас ", - коментує джерело.

Законодавчий серіал

Відомо, що у ВП є на випадок проблем в Раді план "Б". Президент Зеленський вже не раз обіцяв, що при саботажі його ініціативи він готовий домагатися проведення всеукраїнського референдуму з "питанням про статус олігархів".

"Якщо таке питання отримає позитивну відповідь від українського народу, то далі Верховна Рада протягом стислого терміну повинна реалізувати його у вигляді законопроєкту. Тоді можна буде за нього не проголосувати. Тому що це вже вказівку від народу, який тебе обирав ", - пояснює хід думок Банковій лідер партії" Слуга народу ", перший заступник голови її парламентської фракції Олександр Корнієнко.

Але якщо слідувати букві закону, виникають проблеми. Президент не може сам винести на референдум питання про закон про олігархів.

Для цього потрібно йти довгим шляхом - домагатися проведення референдуму за народною ініціативою. А для цього потрібно, крім іншого, зібрати підписи не менше трьох мільйонів громадян в більш ніж двох третинах областей. Іншими словами, це буде ціла епопея, під час якої потрібно буде підтримувати інтерес до неї і власне серед плебісциту.

Тому поширена думка, що загроза референдумом не більше ніж "страшилка".

Так вважає, наприклад, колишній міністр юстиції Олена Лукаш. Вона наводить такі аргументи: гроші на референдум не закладені в бюджеті, а проведення потягне, за її оцінками, на близько 2 млрд грн. Часу на підготовку і проведення - за скромними оцінками - повинен минути місяці три.

"Але найголовніше: на всеукраїнський референдум може виноситися тільки одне питання ... Навряд чи у Зеленського вийде пояснити людям, чому перший референдум по його ж закону про референдум ... буде не про мир і Мінських угодах, нема про тарифах, які не про землю і згубних реформах , а про "статусах олігархів". І задає Зеленський це питання людям при наявності своєї більшості в парламенті, яка уповноважена виборцями приймати закони ... 20 травня 2021 пан Зеленський вже анонсував можливий референдум по ситуації на Донбасі. І що? Де указ про призначення референдуму? Де пропозиції Кабміну щодо змін до закону про держбюджет, де оргмеропріятія? " - коментує Лукаш в своєму телеграм-каналі.

Вона також вважає, що з голосами за законопроєкт у Банкової проблеми, інакше навіщо звертатися до ідеї референдуму.

"Голосів немає і страшно сьогодні не олігарх", - робить висновок екс-міністр юстиції.

Однак політолог Руслан Бортник вважає, що законопроєкт все ж таки приймуть, але навряд чи в нинішньому вигляді.