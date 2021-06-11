Лідер "Динамо" розповів, як відмовив "Шахтарю"

Лідер "Динамо" Віктор Циганков розповів, що міг потрапити в академію "Шахтаря", але зробив вибір на користь свого нинішнього клубу. Півзахисник киян є вихованцем вінницької "Ниви, повідомляє Обозреватель.

В інтерв'ю на офіційному YouTube-каналі "Динамо" з'явилося інтерв'ю, в якому футболіст пояснив, що на його рішення вплинуло кілька факторів. Зокрема, це колектив і атмосфера в столичній команді, а також близькість рідного міста.

"Коли я приїхав в Донецьк і побув два-три дні на базі" Шахтаря ", мені не сподобалося. Мені не сподобався колектив, тому що там все ходили як зірки, а їм було по 12-13 років. І саме місто мені не сподобався . Не знаю. Чи ж не лежала у мене до цього клубу. Приїхав до Києва, і тут все було по-іншому. і ставлення до мене було зовсім інше, і атмосфера, і то, як проводилися ігри і тренування. Тим більше, Київ набагато ближче до Вінниці – до дому " , – розповів Циганков.

Відзначимо, що Віктор перейшов в академію "Динамо" в 2011 році, а його дебют за дорослу команду відбувся в 2016-му. З тих пір він провів 188 матчів за клуб, в яких забив 74 голи і віддав 54 результативні передачі.