Китайський марсохід надіслав нові фото з Марса

Перший китайський марсохід "Чжуронг" (Zhurong) надіслано на Землю ще одну порцію знімків із Червоної планети. Серед них навіть "селфі" зонда на тлі марсіанських пейзажів, повідомляє Обозреватель.

Фото було представлено на церемонії в Пекіні, де говорили про успіх першої місії країни з дослідження Марса. Для громадськості 11 червня їх опублікувало Китайське національне космічне управління (CNSA), пише "Синьхуа"﻿.

На кадри потрапили панорама місця посадки марсохода, марсіанські пейзажі, національний прапор КНР на Червоній планеті і фото самого Zhurong із посадковою платформою.

Zhurong надіслав на Землю фото з Марса

Зазначимо, що китайський зонд "Тяньвень-1" здійснив посадку на Марсі 15 травня. На його борту був "Чжуронг". Місія марсохода – досліджувати ґрунт і клімат на Червоній планеті. Вона триватиме приблизно три місяці.

Знімок, який надіслав на Землю Zhurong

Відомо, що машина досягає у висоту 1,85 метра і важить приблизно 240 кілограмів, водночас здатна пересуватися зі швидкістю до 200 метрів на годину.

"Селфі" марсохода Zhurong

Уже 19 травня Zhurong надіслав на Землю фото з поверхні Червоної планети, де було показано розкриті сонячні панелі, а також антену ровера.