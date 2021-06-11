Volkswagen представив абсолютно новий Multivan

Увечері 10 червня відбулася онлайн-світова прем'єра автомобіля Volkswagen Multivan абсолютно нового покоління, повідомляє Автоцентр.

Компанія Volkswagen Commercial Vehicles 10 червня представила абсолютно нове покоління моделі Multivan. З технічної точки зору MPV робить великий стрибок: вперше в портфелі силових установок з'явилася система приводу plug-in гібрид. Крім того, запроваджено нові системи допомоги та інформаційно-розважальна система. Нова концепція інтер'єру робить Multivan ще більш універсальним. Знаковий дизайн зазнав еволюційний розвиток. Ось що сказав головний дизайнер Альберт Кирзингер: «Новий Multivan несе в собі безпомилкові гени найвідомішого в світі фургона».

Multivan відкриває нову еру для бренду і для мобільності. В майбутньому лінійку Bulli складуть три стовпи: модельні лінії Multivan і Transporter 6.1 і ID.BUZZ, що запускається в 2022 році. «T6.1» залишається фахівцем з комерційним використанням основою для кемперів California. З машиною ID.BUZZ MPV і фургоном ID.BUZZ Cargo, який пристосований для міського середовища, дві повністю електричні моделі завоюють новий сегмент. Новий Multivan, що має до семи місць, тим часом, бере на себе ключову роль гнучкого позашляховика.

Розрахований насамперед на сім'ї і активний відпочинок, Multivan поєднується з абсолютно новою системою розміщення сидінь і вантажного простору в незліченних сценаріях мобільності. Завдяки своєму лаунж-подібного інтер'єру, MPV також підходить в якості висококласного шаттла. Тим більше, що паралельно з базовою моделлю дебютувала ще і подовжена версія - з ще більшим багажним відсіком (до 4053 л). Відтепер в задній частині є тільки легко регульовані і знімні індивідуальні сидіння, що дуже зручно для перевезення велосипедів. Максимальна висота інтер'єру залишається незмінною; в поєднанні з новою панорамним дахом вона навіть була збільшена.

Мultivan є своєрідним містком в цифровий світ - зі своєю панеллю приладів, яка також була повністю перероблена. Уже в стандартному оснащенні є цифровий щиток приладів Digital Cockpit і інформаційно-розважальна система Ready 2 Discover. За допомогою блоку управління система надає широкий спектр послуг і функцій в режимі онлайн.

Нової особливістю модельної лінійки є підключається гібридна система. Високотехнологічна система приводу потужністю 218 к. с., яка відрізняється економічністю і екологічністю і при цьому забезпечує великий запас ходу. Система гібридного приводу Multivan з тим, що підключається електромотором має суфікс «eHybrid». Паралельно передньопривідний Multivan буде доступний з двома різними бензиновими двигунами з турбонаддувом - потужністю 136 і 204 к. с .. У 2022 році піде турбодизель (TDI) в 150 к. с. У стандартне оснащення входить автоматизована коробка передач з подвійним зчепленням (DSG).

Кількість допоміжних систем було значно збільшено. У базову комплектацію увійшли Car2X (місцева система оповіщення), система моніторингу фронтальної зони Front Assist, включаючи функцію екстреного гальмування в місті, система підтримки смуги руху Lane Assist, система підтримки повороту з новою системою допомоги при відключенні, динамічний дисплей дорожніх знаків і система круїз контролю.

Інноваційні нові системи включають в себе «IQ.DRIVE Travel Assist», який полегшує напівавтоматичне водіння від 0 до 210 км/год. Ще однією новинкою для Multivan є фари «IQ.LIGHT - LED Matrix Farlights» з інтерактивним керуванням світлом, опціонально доступні в якості альтернативи стандартним світлодіодним оптиці. Своїми високотехнологічними особливостями найпрогресивніший Multivan переносить ставлення до автомобільної життя в сучасну епоху.