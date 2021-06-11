Канцлер Німеччини особисто поїде в США через суперечки про "СП-2"

Канцлер Німеччини Ангела Меркель особисто поїде до Вашингтона заради того, щоб врегулювати суперечки з приводу реалізації проекту "Північний потік-2, повідомляє "Лента.ру".

Точна дата візиту ще не відома: ймовірно, він відбудеться в липні або серпні. Переговори Меркель і президента США Джо Байдена торкнуться широкого кола тем, але головною з них стане газопровід. Це буде перший візит канцлера після обрання американського лідера.

Чиновники в Німеччині вже запропонували кілька способів врегулювання суперечок, які ляжуть в основу переговорів між Байденом і Меркель. Такі заходи в тому числі торкнуться України: Берлін прагне забезпечити їй безпеку.

Йдеться про мільярдні втрати, які Київ потерпить після експлуатації газопроводу. Глава компанії "Оператор ГТС України" Сергій Макогон вважає, що збитки через припинення транзиту газу через Україну складуть 1,5 мільярда доларів. Ще 2-3 мільярди - через зростання вартості газу, тому що подорожчає його транспортування з ЄС.

В кінці травня Байден говорив, що санкції США не зможуть зупинити будівництво газопроводу "Північний потік-2", оскільки воно вже практично завершено. До цього Вашингтон відмовився від санкцій проти оператора газопроводу Nord Stream 2 AG і його глави Маттіаса Варніга. При цьому Сполучені Штати ввели обмежувальні заходи проти російських організацій і судів, які беруть участь в проекті "Північний потік-2".