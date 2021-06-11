У Мінреінтеграції прокоментували заборону дітям виїжджати з ОРДЛО

Підконтрольні Російській Федерації структури в тимчасово окупованих районах Донецької області намагаються заблокувати виїзд дітей на вільну територію України, змушуючи їх у 14 років отримувати фейкові "паспорти" від окупаційних режимів, а також громадянство Росії, заявили в Міністерстві з питань реінтеграції окупованих територій, повідомляє Ділова столиця.

Як зазначається, раніше виїзд дітей 14-16 років з території ОРДЛО дозволявся на підставі українського свідоцтва про народження. Наразі окупаційні органи заборонили перетин КПВВ, а також неконтрольованої ділянки українсько-російського кордону, вимагаючи незаконних документів.

"Йдеться про захоплення заручників у чистому вигляді. Раніше я неодноразово казав, що наші громадяни на тимчасово окупованих територіях — це заручники. Зараз усі бачать чергове наочне підтвердження. Дітей з батьками просто розвертають", — заявив віцепремʼєр-міністр Олексій Резніков.

Він зазначив, що така практика різко посилилася останніми тижнями.

"Це відповідь Росії на програму реінтеграції молоді з ТОТ, яку ми розширюємо. Минулого року суттєво спрощено умови вступу абітурієнтів з ТОТ до українських вишів. Цього року запроваджено програму додаткової підготовки, коли діти впродовж двох місяців зможуть безкоштовно жити у гуртожитках, отримувати стипендію, проходити адаптацію і готуватися до навчання… Все більше людей розуміє, що жодних перспектив для дітей в ОРДЛО немає", — каже Резніков.

Тому, вважає він, окупаційна влада намагається заблокувати перетин: як привід використовується епідемія COVID-19, тепер ще додалися формальні заборони для дітей.

"Ми звернемо на ці дії увагу наших міжнародних партнерів, у першу чергу — США, Франції та Німеччини, а також ОБСЄ. Це неприпустимо. Брати дітей у заручники через політичні мотиви – це і є тероризм. Щобільше, це наочний доказ того, як російська сторона насправді "прагне" врегулювання", — каже віцепремʼєр.

Він додав, що Мінреінтеграції працює над спрощенням процедури отримання молоддю з ТОТ своїх перших українських паспортів. Наразі міністерство консультується з іншими органами влади, щоб напрацювати оптимальну модель.