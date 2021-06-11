Підприємства Мінекономіки отримали мільярдні збитки

За 2020 рік підприємства, які належать до сфери управління Міністерства економіки, відзвітували про загальні чисті збитки на суму 5,8 мільярда гривень, повідомляє Экономическая правда.

Про це свідчить зведений звіт про виконання показників фінансового плану державних підприємств за 12 місяців 2020 року.

Найбільші збитки 2020 року принесли:

Державна продовольчо-зернова корпорація - 5,8 млрд грн, яка є одним з найбільших учасників внутрішнього аграрного ринку та експорту.

Аграрний фонд - 197 млн грн, який позиціонує себе на ринку як гарант продовольчої безпеки.

Науково-виробниче об'єднання "Павлоградський хімічний завод" - 156,9 млн грн, який бере участь у виробництві ракетних комплексів "Вільха", "Вільха-М", "Гром" та інших.

Державне підприємство "Конярство України" - 92,3 млн грн, яке розводить коней в комерційних цілях.

За результатами 2019 року державні підприємства Мінекономіки відзвітували про 4,9 млрд грн збитку.

За підсумками 2020 року середня кількість працевлаштованих осіб на державних підприємствах Мінекономіки становила 23 651 осіб. Загальні витрати на оплату праці становили 4,2 млрд грн. Зокрема, середньомісячні витрати на працівників становили 12,7 тис грн, на адміністративно-управлінський персонал - 21,1 тис грн, тоді як на директора підприємства - 52,3 тис грн.