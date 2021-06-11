При Байдені рівень довіри до США значно виріс, – дослідження
За час президентства Джо Байдена міжнародна довіра до США помітно зросла в порівнянні з тим періодом, коли главою держави був Дональд Трамп, посилаючись на дослідження компанії Pew Research Center, пишуть міжнародні ЗМІ.
Так, в середньому 75% опитаних позитивно відгукнулися про Америку і довіру до Байдена, що різко контрастує з 17% довіри до Трампа у 2020 році.
У Британії, наприклад, при Байдені до США позитивно ставляться 64% респондентів, тоді як при Трампі – тільки 41%.
Понад 60% всіх опитаних в Північній Америці, Європі та Азійсько-Тихоокеанському регіоні заявили, що Байден
"зробить правильно у світових питаннях".
Pew провела опитування в 12-16 країнах в залежності від питань. В їх число входять: Австралія, Бельгія, Великобританія, Канада, Франція, Німеччина, Греція, Італія, Японія, Нідерланди, Нова Зеландія, Сінгапур, Південна Корея, Іспанія, Швеція і Тайвань.