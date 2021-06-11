Есмінець США вирушив у напрямку Чорного моря
Ракетний ескадрений міноносець США класу "Арлі Берк" USS Laboon (DDG 58) відправився до Чорного моря, посилаючись на твіт Шостого флоту ВМС США, повідомляє Укрiнформ.
Відзначається, що в Чорному морі есмінець візьме участь в проведенні операцій з морської безпеки в регіоні.
ВМС США регулярно працюють із союзниками та партнерами НАТО в Чорному морі.
USS Laboon був включений до складу ВМС у 1995 році, приписаний до морської станції Норфолк, штат Вірджинія.