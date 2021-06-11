Київрада схвалила забудову Мінського масиву

Київрада підтримала подальшу забудову Мінського масиву, яка має на увазі створення нового мікрорайону на 19 багатоповерхових будинків по вулиці Юрія Кондратюка, повідомляє Новое время.

На підтримку такого рішення 10 червня проголосували 67 депутатів з 120. Проект рішення про затвердження Детального плану території (ДПТ) на Мінському масиві дозволить почати будівництво понад 6,3 тисячі квартир.

Інвестор забудови - компанія Датолит. Сайт Наші Гроші пов'язує її з депутатом від партії ОПЗЖ Вадимом Столаром.

На ділянці планують будівництво 19 багатоповерхівок, на понад 11 тисяч жителів. Також говорять про розміщення соціальних об'єктів: 420 місць в дитсадках, 1500 місць у школах, амбулаторії, паркінгу. У зв'язку з рішенням Київради місцеві жителі не раз збиралися на акції протесту під стінами Київради. Основною проблемою забудови вважають нерозвинену соціальну інфраструктуру.