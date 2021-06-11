В Україні всі області залишаються в "зеленій" зоні

В Україні всі області і Київ знаходяться в зеленій зоні епідемічної небезпеки, повідомляє Кореспондент.

У жодному регіоні не перевищено рівень госпіталізацій хворих COVID-19 і показник зайнятості ліжок з киснем.

В Україні рівень захворюваності становить 65 на 100 тисяч населення при певному показнику 75 на 100 тисяч населення. У 20 областях цей показник нижче встановленої позначки.

У той же час рівень госпіталізації по країні становить 14,2 на 100 тисяч населення при встановленому показнику 60 на 100 тисяч населення. Завантаженість ліжок з киснем - 16,4% при граничному показнику 65%.

У свою чергу в Києві показник захворюваності COVID-19 становить 156, рівень госпіталізацій - 12,2, рівень завантаженості ліжок з киснем - 9,7%.