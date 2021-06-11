На Рівненщині чоловік помер від укусів бджіл

У Рівненській області 61-річний чоловік загинув від укусів бджіл. Інцидент стався в селі Малий Шпаків Рівненського району, повідомляє Кореспондент.

Зазначено, що в четвер після 15:00 медики отримали виклик про те, що в селі Малий Шпаків бджоли покусали чоловіка. Через кілька хвилин лікарі прибули на місце, але лише констатували смерть потерпілого.