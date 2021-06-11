На Рівненщині чоловік помер від укусів бджіл
У Рівненській області 61-річний чоловік загинув від укусів бджіл. Інцидент стався в селі Малий Шпаків Рівненського району, повідомляє Кореспондент.
Зазначено, що в четвер після 15:00 медики отримали виклик про те, що в селі Малий Шпаків бджоли покусали чоловіка. Через кілька хвилин лікарі прибули на місце, але лише констатували смерть потерпілого.
"Були виявлені синюшні покриви обличчя. Його дружина стверджувала, що у чоловіка ймовірно алергічна реакція на укуси бджіл, оскільки йому стало погано (впав у дворі), коли повернувся з пасіки. До нашого приїзду дружина обливала його водою, а також використовувала нашатирний спирт, проте чоловік так і не почав дихати", - розповів фельдшер Вадим Кравчук, який був на місці виклику.