У США підтвердили небезпечний наслідок після вакцин Pfizer і Moderna

Вакцини від коронавірусу компаній Pfizer і Moderna можуть викликати небезпечний побічний ефект у молодих чоловіків – запалення серця, повідомляє Сегодня.

Розслідування безпеки препаратів почалося після того, як МОЗ Ізраїлю повідомив про можливий зв'язок між Pfizer і захворюванням.

Зазначається, що після другої дози вакцин у чоловіків у віці 12-24 року діагностували запалення серця протягом тижня після уколу. Деяким пацієнтам потрібна була госпіталізація, проте більшість з них повністю позбулися симптомів.

"У осіб віком від 16 до 24 років після введення другої дози вакцини було зареєстровано 283 випадки запалення серця. Це можна порівняти з очікуваннями від 10 до 102 випадків для цього вікового діапазону на основі фонової захворюваності населення США", – йдеться в повідомленні CDC.

Ще одна система моніторингу показала збільшення частоти серцевих запалень у людей від 16 до 39 років після другого щеплення у порівнянні з частотою, яка спостерігається після першої дози.