Дослідники виявили ряд нових штамів коронавірусу
Китайські дослідники заявили, що вони виявили ряд нових коронавірусів у кажанів, пишуть іноземні ЗМІ.
За словами науковців, їх відкриття в одному невеликому регіоні провінції Юньнань на південному заході Китаю показують, скільки коронавірусів міститься у кажанів і скільки з них можуть поширюватися серед людей.
"В цілому ми зібрали 24 нових генома коронавірусу від різних видів кажанів, в тому числі чотири коронавіруси, подібних SARS-CoV-2", - написали у звіті дослідження.
Дослідники намагаються з'ясувати, звідки взявся SARS-CoV-2. Хоча кажан є ймовірним джерелом, можливо, вірус вразив проміжну тварину.
"Кажани є добре відомими "сховищами" для різних вірусів, що викликають важкі захворювання у людей...", - говорять вчені.
Нагадаємо, до сих пір є деякі розбіжності щодо походження пандемії коронавірусу, але в звіті Всесвітньої організації охорони здоров'я говориться, що найбільш ймовірним джерелом є тварина - ймовірно, кажан.