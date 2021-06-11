Дослідники виявили ряд нових штамів коронавірусу

Китайські дослідники заявили, що вони виявили ряд нових коронавірусів у кажанів, пишуть іноземні ЗМІ.

За словами науковців, їх відкриття в одному невеликому регіоні провінції Юньнань на південному заході Китаю показують, скільки коронавірусів міститься у кажанів і скільки з них можуть поширюватися серед людей.

"В цілому ми зібрали 24 нових генома коронавірусу від різних видів кажанів, в тому числі чотири коронавіруси, подібних SARS-CoV-2" , - написали у звіті дослідження.

Дослідники намагаються з'ясувати, звідки взявся SARS-CoV-2. Хоча кажан є ймовірним джерелом, можливо, вірус вразив проміжну тварину.

"Кажани є добре відомими "сховищами" для різних вірусів, що викликають важкі захворювання у людей..." , - говорять вчені.

Нагадаємо, до сих пір є деякі розбіжності щодо походження пандемії коронавірусу, але в звіті Всесвітньої організації охорони здоров'я говориться, що найбільш ймовірним джерелом є тварина - ймовірно, кажан.