У Мінцифри розповіли, у скільки обійдеться запуск "Дії" в регіонах

Уряд затвердив розподіл 231 млн грн субвенції з державного бюджету, за допомогою якої 165 громад розвиватимуть мережу "Дія Центрів" - вдосконалених центрів надання адмінпослуг, повідомляє УНИАН.

Зокрема, 24 громади, які не мають центрів надання адмінпослуг (ЦНАП), отримають 56,2 млн грн на будівництво та 4,9 млн грн на обладнання.

"Завдяки цьому 271 тис. українців отримають доступ до адмінпослуг", - сказано в повідомленні прес-служби Міністерства цифрової трансформації.

Ще 19 громад, які трансформують ЦНАП райдержадміністрації в ЦНАП органу місцевого самоврядування, отримають 45,4 млн грн на будівництво і 5,4 млн грн на обладнання. Завдяки цьому 498 тис. жителів колишніх райцентрів зможуть отримувати послуги в модернізованих ЦНАП органів місцевого самоврядування.

Крім цього, 122 громади отримають 81,3 млн грн на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт (ЦНАП) і 37,8 млн грн на нове обладнання. Це дозволить понад 4,5 млн українців отримувати більше необхідних послуг в єдиному просторі та комфортних умовах.

Згідно з повідомленням, вже найближчим часом в Україні планується відкрити понад 100 "Дія центрів".