Середня ціна імпорту газу збільшилася

Імпорт природного газу на територію України в травні 2021 року здійснювався за середньою ціною $ 291,72 (8,03 тис. грн) за 1 тис. кубометрів, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Таким чином, ціна імпорту газу за минулий місяць на 13,6% вище за ціну квітня 2021 року в доларовому еквіваленті, коли вона становила $ 256,76 (7,18 тис. грн).

Водночас травнева ціна імпорту природного газу в енергетичних одиницях (кВт-год) в повідомленні міністерства цього разу не вказана.