Свіжий рейтинг партій: хто би пройшов до Ради на виборах

П'ять політичних партій подолали б 5%-й прохідний бар'єр на виборах до Верховної Ради, якби вони відбулися на початку червня. Ще три зібрали б по 4,2% голосів, що дає їм високі шанси на проходження до парламенту, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За партію "Слуга народу" проголосували б 20,3% українців, що визначилися з вибором, за "Європейську солідарність" - 18,5%, за Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" - 12%, за партію "Опозиційна платформа - За життя" - 11,9%, за "Силу і честь" - 7,2%. По 4,2% голосів респондентів, що визначилися, зібрали б партії "Українська стратегія Гройсмана", "Опозиційний блок" та Радикальна партія.

За "Громадянську позицію" проголосувало б 3,5% тих, хто визначився, за Партію Шарія - 3,4%, за партії "УДАР" та "Голос" - по 2,1%, за Всеукраїнське об'єднання "Свобода" - 1,8%, за Об'єднання "Самопоміч" - 1,5%, за партію "ПроПозиція" - 1,1%, за "Національний корпус" - 0,9%, за партію "За майбутнє" - 0,8%, за решту партій разом узятих - 0,5%.

Крім того, 16,2% опитаних заявили, що не пішли б на вибори, 2,3% мають намір зіпсувати бюлетень або викреслити всіх кандидатів, 10,8% не змогли визначитися з відповіддю, а 0,6% відмовилися відповідати.

У КМІС відзначають зростання рейтингу "Європейської солідарності" та "Батьківщини" на 0,8 та 1,8 процентного пункту відповідно за два тижні, що минули з моменту останнього аналогічного соцдослідження 16-22 квітня. Також відзначається зростання рейтингу "Української стратегії Гройсмана" на 0,3 процентного пункту, "Опозиційного блоку" (на 0,9), Радикальної партії (на 0,1), "Голосу" (на 0,5) та "ПроПозиції" (на 0,4).

За цей самий час зафіксовано зниження рейтингу "Слуги народу", "ОПЗЖ" та партії "Сила і честь" на 1, 0,3 та 0,4 процентного пункту відповідно. Також відзначається зниження рейтингу "Громадянської позиції" і "Нацкорпусу" (на 0,2 процентного пункту), "УДАРу" (на 0,7), "Самопомочі" (на 0,5), партії "За майбутнє" (на 0,6).

Опитування проводилося методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів серед 2003 респондентів віком від 18 років, що проживають в усіх підконтрольних уряду регіонах України.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 та з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% - для показників, близьких до 10%, 1,1% - для показників, близьких до 5%.