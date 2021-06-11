30,6% голосів за Зеленського, 17,4% – за Порошенка, – соцопитування КМІС

Нинішній президент України Володимир Зеленський отримав би найбільшу підтримку на виборах глави держави, якби вони відбулися на початку червня, набравши 30,6% голосів українців, що визначилися зі своїм вибором, свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології 1-7 червня, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Водночас за п'ятого президента України (2014-2019 рр.), лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка проголосувало б 17,4% респондентів, що визначилися, а за експрем'єрку, лідерку Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина" Юлію Тимошенко – 12,7%. За лідера партії "Опозиційна платформа – За життя" Юрія Бойка проголосували б 10,6% опитаних, які визначилися, за лідера партії "Сила і честь" Ігоря Смешка – 8,1%.

За експрем'єра, лідера "Української стратегії Гройсмана" Володимира Гройсмана проголосували б 5,8% опитаних, що визначилися, екснардепа Євгена Мураєва – 5,5%, лідера Радикальної партії Олега Ляшка – 4%, лідера "Української перспективи" Олександра Вілкула – 1,5%, лідерки партії "Голос" Кіру Рудик – 0,5%. Решта кандидатів набрала б менше голосів, 3,2% (серед тих, що визначилися) разом узятих.

Крім того, 11,7% опитаних заявили, що не пішли б на вибори, 2,1% мають намір зіпсувати бюлетень або викреслити всіх кандидатів, 10,8% не змогли визначитися з відповіддю, а 0,4% відмовилися відповідати.

У КМІС відзначають зростання рейтингу Тимошенко на 0,8 процентного пункту, Бойка – на 1, Гройсмана, Мураєва – по 0,5, Вілкула – 0,3 і Рудик – 0,4 за два тижні, що минули від проведення останнього аналогічного соцдослідження 16-22 квітня. За цей самий час зафіксовано зниження рейтингу Зеленського на 0,8 процентного пункту, Порошенка – на 0,7 і Смешка – на 2,3.

Опитування проводилося методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів серед 2003 респондентів віком від 18 років, що проживають в усіх підконтрольних уряду регіонах України.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 та з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% – для показників, близьких до 10%, 1,1% – для показників, близьких до 5%.