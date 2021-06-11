У Києві дівчина посковзнулася і потрапила під трамвай

У Києві на бульварі Ярослава Гашека дівчина потрапила під трамвай. Очевидці кажуть, що вона посковзнулася, пишуть місцеві ЗМІ.

Постраждала жива, отримала першу медичну допомогу і була госпіталізована.

Щоб дістати дівчину, довелося підіймати вагон трамвая за допомогою крана. Обставини події з'ясовує поліція, рух трамваїв на місці інциденту поки що припинено.

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