Українцям продають фальсифікат алкоголю: де найнебезпечніше

В Україні до 50% алкоголю на ринку – фальсифікат. Найбільша ймвірність придбати "палені" віскі, джини, текіли тощо – в ресторанах і невеликих магазинах, повідомляє Обозреватель.

Про це заявив економіст, член міжнародних організацій CFA та АССА Ростислав Чайківський. За його словами, найбільша ймовірність купити дорогий алкоголь хорошої якості у великих, мережевих магазинах, які працюють з перевіреними постачальниками. А ось фальсифікат можна знайти в усіх інших точках.

"Думаю, фальсифікату такого алкоголю на ринку понад 50%. Основний ризик купити фальсифікат у маленьких магазинчиках і, на жаль, у закладах харчування: кафе, барах, ресторанах. Якщо ви купуєте алкоголь у ресторані, тим більше не пляшкою, а на розлив, що вам налили – ви ніколи не зможете перевірити. Крім того, якщо клієнт добре випив, що саме йому наливають, він уже не так добре відчуває. Мало того, що там і так велика націнка на алкоголь, а це ще додатковий прибуток. Загалом, заклади харчування – це один з основних каналів, по якому ходить фальсифікат", - розповів експерт.

За словами Чайківського, коли ви купуєте елітний алкоголь, варто насторожитися, якщо за нього просять занадто низьку ціну. Якщо ж ви вирішили купувати такі напої через інтернет, то ймовірність придбати фальсифікат дорівнює практично 100%.