Nissan назвала дату і місце презентації спорткара Z

Японська компанія Nissan готується до прем'єри своєї культової спортивної моделі Nissan Z. Новинку покажуть 17 серпня на спеціальному заході у Нью-Йорку, повідомляє Обозреватель.

Прообразом спадкоємця легендарного купе Failady Z став представлений у вересні минулого року концепт Z Proto. Автомобіль оснащувався класичним V6 з двома турбінами та механічною 6-ступінчастою коробкою. Дизайн моделі дозволяв безпомилково ідентифікувати приналежність купе до клану "Z".

Новинку покажуть 17 серпня на спеціальному заході в Нью-Йорку. Джерело: Nissan

"Наші дизайнери зробили незліченну кількість ескізів та начерків у процесі вивчення кожного покоління моделі та секрет їх успіхів" , – розповідає Альфонсо Альбайса, шеф-дизайнер Nissan.

З того часу виникло безліч припущень про те, наскільки зміниться вигляд концепту при переході у серійну модель. З великою часткою ймовірності можна очікувати, що сьоме покоління буде дуже схожим на концепт та збереже велику частину свого духу.

Очікується, що сьоме покоління буде дуже схожим на концепт Z Proto і збереже велику частину свого духу

Nissan Z стане найпотужнішим серед усіх представників цієї моделі. Передбачається, що новинка отримає 400-сильний V6, який дозволить гідно протистояти конкурентам і, в першу чергу, Toyota Supra. Також, очікується, що в числі козирів новинки буде приваблива ціна на рівні $ 35 тисяч, що дешевше основних конкурентів.

Nissan Z стане найпотужнішим серед усіх представників цієї моделі. Джерело: Nissan

Найближчим часом компанія представить тизери новинки, поява яких буде прямо пропорційно наближенню до дати світової презентації.