Луганська прокуратура оголосила в розшук 12 прибічників "ЛНР"

Луганська прокуратура повідомила про підозру в злочинах проти цивільних осіб 12 учасникам незаконного формування угруповання "ЛНР" і оголосила їх у розшук, повідомляє Слово і діло.

"Повідомлено про підозру 12 учасникам злочинної організації. Підозрюваним інкримінується створення, керівництво злочинною організацією, а також участь у ній, незаконне поводження з вогнепальною зброєю, викрадення людей і незаконне позбавлення їх волі, вчинення розбійного нападу, викрадення автотранспорту, створення не передбачених законом збройних формувань і порушення законів і звичаїв війни. Зараз підозрюваних оголошено в розшук", – йдеться в повідомленні пресслужби.

За даними слідства, в травні 2014-го житель Луганська, перебуваючи в складі незаконного формування "козацька національна гвардія всевеликого війська Донського ім. М. І. Платова", з метою здійснення низки тяжких і особливо тяжких злочинів, організував і очолив злочинне угруповання, до складу якого увійшли 12 осіб. Учасники злочинної організації мали зброю.

Зазначається, що на вчинення злочинів зловмисники виїжджали декількома машинами, що забезпечувало їх прикриття під час здійснення нападів і створювало ефект реальної загрози застосування насильства.