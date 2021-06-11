Як вибрати вживаний автомобіль в інтернеті

В Україні значно збільшився інтерес до вживаних автомобілів. У більшості випадків їх шукають та купляють через інтернет, повідомляє Обозреватель.

Зазвичай українці обирають 4-5 варіантів, а потім домовляються про зустріч з власниками машин. Ще під час перегляду оголошення можна багато чого дізнатися про автомобіль і визначити, чи вартий він уваги.

Одразу звертайте увагу на ціну. Якщо вона дуже низька, це може свідчити про те, що оголошення розмістив шахрай, або автомобіль є в дуже поганому стані. Також це може означати, що машина має сумнівне минуле – про неї продавець не розкаже всю правду, її може бути складно переоформити, виїхати за кордон тощо.

Також низька ціна може свідчити про те, що оголошення опублікували перекупники, які за допомогою неіснуючих пропозицій збивають ціну тим, хто справді продає авто.

Крім того, від надто високих цін теж є сенс триматися подалі, тому що з такими продавцями може бути важко порозумітися. Поняття допустимого торгу в кожного різне.

Часто власники додають до ціни свого авто до 500 доларів, тому що розраховують на торг. Тому не забувайте про те, що можна вибити знижку, але робити це краще під час зустрічі з продавцем, щоб не відлякнути його.

Оцінювати фото машини також дуже важливо. За їх кількістю та якістю можна зрозуміти, в якому стані перебуває автомобіль. Крім того, так можна відрізнити реального продавця від перекупника або шахрая. Перший точно не хоче витрачати зайвий час на покупців, які на зустрічі зрозуміють, що перед ними зовсім не те авто, яке було в оголошенні. Варто оминати оголошення без фото або із зображеннями різних автомобілів.

Далі потрібно уважно читати опис в оголошенні. Крім інформації про пробіг, об’єм двигуна, тип трансмісії чи рік випуску, продавці вказують також, чи не був автомобіль у ДТП, чи не фарбований, чи перша реєстрація, чи є сервісна книжка.

Коли в описі дуже мало інформації чи там короткі та стандартні вирази, на кшталт, "ідеальний стан", "всі питання – за телефон", тоді це може бути не добросовісний перекупник.

Також важливо зібрати інформацію про історію автомобіля. Наприклад, за допомогою VIN-коду можна дізнатися про пробіг, ДТП, реєстрацію, кількість попередніх власників тощо. Цей код складається з 17 символів і зазначається в техпаспорті у рядку "Номер шасі".

Код можна дізнатися не тільки від власника, але й за номером машини. Введіть її реєстраційний номер у будь-який сервіс з оформлення автоцивілки. З отриманим кодом можна звернутися до одного зі спеціальних сервісів онлайн, але це може обійтися у суму до 700 грн.

Під час спілкування з продавцем задайте йому ряд обов’язкових питань, яких не варто соромитися. Запитайте про причину продажу. Так зможете перевірити власника на відвертість.

Також дізнайтеся для чого використовувалося авто: для регулярних поїздок по місту, між містами або для таксі. Це допоможе визначити ресурс машини.

Запитайте, чи не проти власник, якщо ви приведете свого механіка чи звернетеся до зовнішнього сервісного центру для оцінки машини. Для продавця, який не приховує її стан, це не має бути проблемою.

Попросіть фото чи скани сервісної книжки та розпитайте, які регламентні роботи проводилися з машиною. Так зможете більше дізнатися про технічний стан і перспективу майбутньої експлуатації автомобіля.

Крім того, можна поцікавитися і про додаткові "бонуси", які власники можуть безкоштовно віддати при продажі. Наприклад, комплект гуми, набір інструментів чи підказати майстра, який обслуговував авто.

Обговоріть укладення договору про купівлю-продаж авто. Законне оформлення угоди застрахує вас від арешту, кредиту, заяви від продавця про нібито викрадення та інших неочікуваних сюрпризів. Зробити це можна в сервісному центрі МВС, приватних компаніях або у нотаріуса.