Вчені заявили, що COVID-19 може привести до деменції

Вчені Клініки Клівленда (США) виявили механізм, за допомогою якого COVID-19 може надавати тривалий вплив на функцію мозку, повідомляє "Интерфакс".

Вчені за допомогою штучного інтелекту вивчили дані пацієнтів з хворобою Альцгеймера і COVID-19, вимірявши близькість між генами і білками пацієнтів з SARS-CoV-2 і тими генами і білками, які пов'язані з декількома неврологічними захворюваннями.

Дослідники також проаналізували генетичні фактори, які дозволили SARS-COV-2 інфікувати тканини і клітини мозку.

"У той час як дослідники знайшли мало доказів того, що вірус націлений безпосередньо на мозок, вони виявили тісні мережеві зв'язку між вірусом і генами / білками, пов'язаними з декількома неврологічними захворюваннями, в першу чергу з хворобою Альцгеймера, вказуючи на шляхи, по яких COVID -19 може привести до деменції, подібної хвороби Альцгеймера", - йдеться в повідомленні.

Фахівці вивчили потенційні асоціації між COVID-19 і нейрозапаленням, а також пошкодженням мікросудин головного мозку, які є ознаками хвороби Альцгеймера, і виявили, що інфекція SARS-CoV-2 значно змінила маркери хвороби Альцгеймера, залучені в запалення мозку.

"Ці дані вказують на те, що вірус може впливати на кілька генів або шляхів, що беруть участь в нейрозапаленні і пошкодженні мікросудин мозку, що може призвести до когнітивних порушень, подібним хвороби Альцгеймера", - відзначає провідний автор дослідження Фейсюн Чен (Feixiong Cheng).

Дослідники також виявили, що у людей з аллелем APOE E4 / E4, найбільшим генетичним фактором ризику розвитку хвороби Альцгеймера, знижувалася експресія генів противірусного захисту, що могло зробити цих пацієнтів більш сприйнятливими до COVID-19.