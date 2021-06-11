Нардеп Гончаренко запропонував карати за образу України та ЗСУ

Нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко подав до Верховної Ради законопроєкт щодо кримінальної відповідальності за "образу авторитету держави, ЗСУ, української нації та народу" .

Про це політик повідомив в особистому Telegram-каналі.

Так, депутат пропонує доповнити Кримінальний кодекс наступними покараннями:

виправні роботи на строк до двох років або арешт до шести місяців, або позбавлення волі на строк до двох років за дії, що посягають на авторитет України або спрямовані на підрив авторитету ЗСУ;

арешт до шести місяців або позбавлення волі на строк до трьох років за публічні принизливі й образливі виступи на адресу української нації або осквернення історичної пам'яті українського народу.