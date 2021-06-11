Рейтинг самих економічних авто на сьогоднішній день
Американське видання GoBankingRates на підставі даних автопорталу Edmunds склало рейтинг найекономічніших автомобілів на сьогоднішній день. До нього увійшли машини різних класів (сегментів), які можна купити в США в 2021 році, повідомляє АвтоПортал.
Звичайно, в списку представлено ряд автомобілів, які не продаються в Україні. Однак для нас таке дослідження теж цікаво: як мінімум в пізнавальних цілях. Крім того, частина з цих машин якщо не можна купити новими, то хоча б на вторинному ринку - як багатьом добре відомо, в Україні вже не перший рік возять автомобілі з американських страхових аукціонів.
У кожну категорію (сегмент) заокеанські колеги помістили по кілька моделей. Вони розташовуються в порядку зростання витрати палива. При цьому для всіх машин вказано середнє споживання пального (без вказівок версії, за винятком пікапів - для них «прописали» значення, які показують початкові комплектації, з більш слабкими моторами).
Самі економічні автомобілі по витраті палива (седани, купе, а також кросовери і пікапи різних сегментів).
Седани
1. Hyundai Accent: 6,03 л
2. Mitsubishi Mirage G4: 6,36 л
3. Honda Civic EX: 6,56 л
4. Toyota Camry L: 6,92 л
5. Honda Accord LX: 7,13 л
6. Nissan Altima: 7,35 л
Купе
1. Honda Civic EX: 6,72 л
2. BMW 4-Серії: 8,71 л
3. Subaru BRZ: 8,71 л
Хетчбеки
1. Mitsubishi Mirage: 6,03 л
2. Kia Rio: 6,53 л
3. Toyota Corolla Hatchback: 6,72 л
Гібриди
1. Toyota Prius L Eco: 4,2 л
2. Honda Insight LX: 4,52 л
Пiдзаражаемi гібриди
1. Toyota Prius Prime: 4,36 л
2. Hyundai Ioniq Hybrid: 4,52 л
Компактні кросовери
1. Ford Escape Hybrid: 5,74 л
2. Toyota RAV4 Hybrid: 5,88 л
3. Subaru Crosstrek Hybrid: 6,72 л
4. Mitsubishi Outlander PHEV: 9,41 л
Середньорозмірні кросовери
1. Subaru Outback: 8,11 л
2. Ford Explorer Hybrid: 8,4 л
3. Mazda CX-9: 9,8 л
4. Honda Pilot: 10,23 л
Повнорозмірні кросовери
1. Ford Expedition: 12,38 л
2. Lincoln Navigator: 12,38 л
Люксові кросовери
1. Lexus UX 250h: 5,6 л
2. Lexus NX 300h: 7,59 л
3. Volvo XC60 T8: 8,71 л
4. Volvo XC90 T8: 8,71 л
Середньорозмірні пікапи
1. Ford Ranger: 10,23 л
2. Honda Ridgeline: 10,69 л
3. Chevrolet Colorado: 10,69 л
4. GMC Canyon: 10,69 л
Повнорозмірні пікапи
1. Ram 1500: 10,69 л
2. Ford F-150: 10,69 л
3. Chevrolet Silverado 1500: 11,2 л
4. GMC Sierra 1500: 11,2 л
Дизельні пікапи
• Chevrolet Silverado 1500 Diesel: 8,71 л
• GMC Sierra 1500 Diesel: 9,05 л
• Ram 1500: 9,05 л
• Ford F-150 Diesel: 9,41 л
• Chevrolet Colorado Diesel: 10,23 л
• GMC Canyon Diesel: 10,23 л