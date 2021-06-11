Доктор Комаровський розповів, як зібрати дитячу аптечку в дорогу

Сезон відпусток та сімейного відпочинку стартував: важливо взяти в поїздку не тільки зручні речі, перевести в готівку гроші та не забути улюблені дітьми іграшки. Відповідальні батьки обов'язково візьмуть з собою аптечку мандрівника, повідомляє Сегодня.

Які чинники важливо врахувати батькам і що взагалі повинно бути в дитячій аптечці, розповів дитячий лікар вищої категорії, лікар Євген Комаровський.

Що важливо врахувати батькам при зборі аптечки в дорогу

Вирушаючи на відпочинок всією сім'єю, важливо подбати про всіх її членів. Адже здоров'я малюків, особливо найменших, залежить від їхніх батьків. Отже, всім потрібно залишатися "на плаву". Врахуйте специфіку того місця, куди ви збираєтеся поїхати. Також беріть до уваги вік і стан здоров'я всіх членів сім'ї. Батькам, якщо у них вже є хронічні захворювання, (наприклад, цукровий діабет) важливо не забути препарати, які вони приймають на постійній основі.

Також враховуйте вік дитини та її загальний стан на момент поїздки і перед нею. І якщо малюк на цей момент приймає будь-які ліки, то обов'язково взяти їх з собою.

А які препарати обов'язково повинні бути в дитячій аптечці?

Наприклад, якщо вашої дитини постійно турбують запори, то в аптечці повинні бути свічки з гліцерином. Крім цього, є ліки, які завжди повинні бути в будь-якій дитячій аптечці. Обов'язково повинні бути два препарати: