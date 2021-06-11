Під ОП проходить чергова акція проти продажу землі

Сьогодні, 11 червня, під будівлею ОП зібралися близько 150 осіб. Мітингують проти продажу землі.

Про це повідомляє Андрій Павловський.

Організатори мітингу відзначили, що "акція всеукраїнська і люди приїхали з різних куточків країни".

Протестуючі хочуть, щоб їх вимоги почув Володимир Зеленський. На їхню думку, українська земля - не товар і володіти нею, згідно з Конституцією, може тільки український народ, а не банки, юрособи або закордонні корпорації.