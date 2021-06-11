Ексдиректора підприємства апарату ВРУ підозрюють в розтраті 900 тис. грн

Правоохоронці повідомили колишньому директору ДП "Державний будівельний комбінат Управління справами Апарату Верховної Ради України" про підозру в розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем, заявили в пресслужбі Київської міської прокуратури, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Згідно з матеріалами слідства, між директором державного підприємства "Державний будівельний комбінат Управління справами Апарату Верховної Ради України" та директором однієї з юридичних осіб був укладений договір підряду щодо робіт з будівництва каналізаційних очисних споруд у смт Баришівка. Однак слідство встановило, що при складанні та підписанні актів приймання виконаних будівельних робіт підрядник безпідставно вніс вартість робіт, які не були передбачені умовами договору підряду та проєктно-кошторисною документацією", – вказується в повідомленні прокуратури.

Ці дії призвели до перевищення вартості виконаних робіт на суму близько 900 тис. грн.

Слідчі дії тривають. Встановлюються всі обставини вчинення кримінального злочину. Проводяться невідкладні слідчі дії за місцем проживання підозрюваного.