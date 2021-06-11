Уряд Швейцарії направить тисячі військових для охорони Путіна і Байдена

Тисяча швейцарських військовослужбовців забезпечать охорону зустрічі президентів Росії і США Володимира Путіна і Джо Байдена в Женеві, повідомляє Лента.Ру.

Уряд Швейцарії схвалив напрямок тисячі військових до Женеви для допомоги владі кантону. Повідомляється, що військовослужбовці охоронятимуть іноземні представництва і нададуть женевській поліції повітряний і водний транспорт.

Уряд Швейцарії підкреслює, що це не спричинить додаткових витрат для країни, оскільки вони покриваються бюджетом.