Кабмін призначив розслідування щодо голови "Енергоатому"
Кабінет міністрів України призначив службове розслідування щодо президента НАЕК "Енергоатом" Петра Котина, створивши спеціальну комісію, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Згідно з оприлюдненим у п'ятницю урядовим розпорядженням № 608-р від 9 червня 2021 року комісія повинна провести службове розслідування протягом двох місяців.
Розслідування проводиться відповідно до закону про запобігання корупції і з метою виконання розпорядження Національного агентства з питань запобігання корупції (НАПКА) від 3 березня 2021 року, говориться в розпорядженні.
НАПКА в своєму розпорядженні вказувало на неправомірність звільнення з посади директора по запобіганню і протидії корупції - радника президента НАЕК Олега Поліщука.
У коментарі в НАЕК відзначили, що вказане розпорядження Кабміну по суті є технічним і процедурних документом, затвердженим для виконання формальних вимог НАПКА щодо реалізації його приписів.
"Розпорядження ні на що не впливає, оскільки поруч судових рішень, зокрема Шевченківського райсуду Києва від 28 травня і 16 квітня, всі ініційовані НАПКА виробництва були закриті раніше в зв'язку з відсутністю складу правопорушення", - роз'яснили в "Енергоатомі".