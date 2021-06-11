Кабмін призначив розслідування щодо голови "Енергоатому"

Кабінет міністрів України призначив службове розслідування щодо президента НАЕК "Енергоатом" Петра Котина, створивши спеціальну комісію, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Згідно з оприлюдненим у п'ятницю урядовим розпорядженням № 608-р від 9 червня 2021 року комісія повинна провести службове розслідування протягом двох місяців.

Розслідування проводиться відповідно до закону про запобігання корупції і з метою виконання розпорядження Національного агентства з питань запобігання корупції (НАПКА) від 3 березня 2021 року, говориться в розпорядженні.

НАПКА в своєму розпорядженні вказувало на неправомірність звільнення з посади директора по запобіганню і протидії корупції - радника президента НАЕК Олега Поліщука.

У коментарі в НАЕК відзначили, що вказане розпорядження Кабміну по суті є технічним і процедурних документом, затвердженим для виконання формальних вимог НАПКА щодо реалізації його приписів.