Укрпошта випередила Великобританію і Китай за швидкістю доставки

Державна "Укрпошта" за підсумками першого кварталу 2021 року піднявся у світовому рейтингу PwC за якістю експрес-доставки міжнародних відправлень EMS на 145 ступенів: зі 181 на 36 місце в списку зі 198 країн світу, повідомляє UBR.

Таким чином Україна опинилася попереду Великобританії (51 місце), Латвії (53 місце), Китаю (59), Бельгії (79), Нідерландів (95) та інших країн.

За словами гендиректора "Укрпошти" Ігоря Смілянського, сьогодні більшість міжнародних відправлень (більше 70%) доставляються за 5-7 днів.

"Поліпшення позицій "Укрпошти" в рейтингу PwC - це закономірний результат наших дій, спрямованих на поліпшення сервісу, які ми брали в кризовий коронавірусний період. За останній рік ми посилили чартерну програму в США, налагодили передачу митних даних поштовим операторам і митним службам інших країн, поліпшили терміни доставки і зробили їх відритими для користувачів ", - прокоментував Смілянський.

За його словами, в планах компанії - впровадити онлайн-оформлення посилок, запустити додаткові рейси для доставки і зміцнити позиції України в рейтингу PwC, зокрема, потрапити в топ-10.