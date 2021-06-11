Абсолютна чемпіонка світу з боксу дебютувала в MMA

Абсолютна чемпіонка світу з боксу в середній вазі Кларисса Шилдс здобула дострокову перемогу в дебютному поєдинку в змішаних єдиноборствах (MMA). Вона взяла гору над Бріттні Елкін на турнірі PFL 4, повідомляє Обозреватель.

Як пише видання MMA Fighting﻿, перші два раунди пройшли за переваги її суперниці, яка має значно більше досвіду в MMA. Елкін раз по раз відправляла американку на настил і володіла перевагою в партері.

Шилдс із великою ймовірністю програвала на суддівських записках перед вирішальним відрізком поєдинку, але зуміла зробити камбек у третій п'ятихвилинці. Кларисса не дозволила суперниці зробити ще один тейкдаун і засипала її потужними ударами. Елкін не чинила особливого опору, що змусило рефері достроково зупинити протистояння на позначці 1:44 в третьому раунді.

Шилдс є переможницею Олімпійських ігор 2012 і 2016 років. Вона виграла всі 11 поєдинків у професійному боксі, 2 з яких закінчилися нокаутом в її виконанні.

Для Елкін ця поразка стала сьомою в кар'єрі. В її активі три перемоги в змішаних єдиноборствах.