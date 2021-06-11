Абсолютна чемпіонка світу з боксу дебютувала в MMA
Абсолютна чемпіонка світу з боксу в середній вазі Кларисса Шилдс здобула дострокову перемогу в дебютному поєдинку в змішаних єдиноборствах (MMA). Вона взяла гору над Бріттні Елкін на турнірі PFL 4, повідомляє Обозреватель.
Як пише видання MMA Fighting, перші два раунди пройшли за переваги її суперниці, яка має значно більше досвіду в MMA. Елкін раз по раз відправляла американку на настил і володіла перевагою в партері.
Шилдс із великою ймовірністю програвала на суддівських записках перед вирішальним відрізком поєдинку, але зуміла зробити камбек у третій п'ятихвилинці. Кларисса не дозволила суперниці зробити ще один тейкдаун і засипала її потужними ударами. Елкін не чинила особливого опору, що змусило рефері достроково зупинити протистояння на позначці 1:44 в третьому раунді.
Шилдс є переможницею Олімпійських ігор 2012 і 2016 років. Вона виграла всі 11 поєдинків у професійному боксі, 2 з яких закінчилися нокаутом в її виконанні.
Для Елкін ця поразка стала сьомою в кар'єрі. В її активі три перемоги в змішаних єдиноборствах.