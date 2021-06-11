В Україні буде працювати 51 центр масової вакцинації

В Україні 12-13 червня 51 центр масової вакцинації від COVID-19 працюватиме в 14 областях України і Києві, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Центри вакцинації працюватимуть у Дніпропетровській області (12 у Дніпрі й один у Кривому Ріг), Львівській (три у Львові й по одному в Трускавці, Дрогобичі, Стриї, Новояворівську та Червонограді), Одеській (чотири - в Одесі, по одному - у Балті, Чорноморську та Ізмаїлі), Полтавській (по одному в Полтаві, Кременчуці, Лубнах, Миргороді та Горішніх Плавнях), Київській (центр у Броварах і два - у Білій Церкві), Хмельницькій областях (по одному в Хмельницькому та Кам'янці-Подільському), Херсоні (три центри), в Чернівцях (два центри) й по одному центру в Києві, Тернополі, Рівному, Вінниці, Кропивницькому, Житомирі, Черкасах.

Як повідомлялося, в центрах масової вакцинації з кінця травня вакцинували громадян, що записалися в лист очікування вакцинації в застосунку "Дія" або через контакт-центр МОЗ. Для щеплень використовували вакцину CoronaVac від Sinovac Biotech.