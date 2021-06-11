Падіння ВВП України сповільнилося

Падіння внутрішнього валового продукту (ВВП) України в січні-квітні сповільнилося до 0,2% з 2% за підсумками березня, свідчать дані огляду економічної активності за підсумками квітня, оприлюдненого Міністерством економіки, повідомляє БiзнесЦензор.

"Мінекономіки оцінює незначне скорочення обсягів ВВП на рівні 0,2% (падіння на 2% в першому кварталі 2021 року на 4,9% за чотири місяці 2020 року)", - сказано в документі.

У той же час, за оцінками міністерства, за підсумками квітня зафіксовано зростання зведеного індексу виробництва (ЗІВ).

"Так, в січні-квітні 2021 року вперше з грудня 2019 року відбулося зростання ВІП на 0,7% ("мінус" 3% в першому кварталі 2021 року і 5,9% за 4 міс. 2020 року відповідно)", - відзначається в огляді.

При цьому Мінекономіки констатує, що поліпшення економічних показників переважно викликано ефектом низької порівняльної бази.