Падіння ВВП України сповільнилося
Падіння внутрішнього валового продукту (ВВП) України в січні-квітні сповільнилося до 0,2% з 2% за підсумками березня, свідчать дані огляду економічної активності за підсумками квітня, оприлюдненого Міністерством економіки, повідомляє БiзнесЦензор.
"Мінекономіки оцінює незначне скорочення обсягів ВВП на рівні 0,2% (падіння на 2% в першому кварталі 2021 року на 4,9% за чотири місяці 2020 року)", - сказано в документі.
У той же час, за оцінками міністерства, за підсумками квітня зафіксовано зростання зведеного індексу виробництва (ЗІВ).
"Так, в січні-квітні 2021 року вперше з грудня 2019 року відбулося зростання ВІП на 0,7% ("мінус" 3% в першому кварталі 2021 року і 5,9% за 4 міс. 2020 року відповідно)", - відзначається в огляді.
При цьому Мінекономіки констатує, що поліпшення економічних показників переважно викликано ефектом низької порівняльної бази.
"У квітні більшість основних видів економічної діяльності продемонстрували істотне поліпшення ситуації. Але на тлі все ще песимістичних настроїв бізнесу і посиленого карантину в окремих регіонах "червоної зони" епідемічної небезпеки таке поліпшення в основному поки є ефектом низької статистичної бази порівняння минулого року ... Разом з тим ми не можемо поки що говорити про посткризове оздоровлення економіки. На це потрібно більше часу", - сказано в огляді.