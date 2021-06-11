Один із найбільших банків США почне приймати криптовалюту

Один із найбільших банків США State Street оголосив про початок роботи з цифровими активами. Так, буде створено окремий криптовалютний підрозділ, повідомляє Обозреватель.

Новий підрозділ буде ґрунтуватися на поточних цифрових можливостях State Street і буде розширюватися за рахунок криптовалют, цифрової валюти центрального банку, блокчейна і токенізаціі.

"Наша власна технологічна платформа GlobalLink стане невід'ємним компонентом State Street Digital і буде перетворена в цифрову платформу з декількома активами. Мета полягає в тому, щоб перетворити в платформу з декількома активами для підтримки криптоактивів серед інших класів активів. Метою також буде підтримка наших амбіцій в області пірінгових мереж шляхом створення нових майданчиків ліквідності для наших клієнтів та інвесторів по всьому світу" , – йдеться в повідомленні.

Раніше сенатор США від штату Массачусетс Елізабет Уоррен заявила, що криптовалюта є "паршивою інвестицією". Також вона зазначила, що криптоактиви спрощують ведення незаконної діяльності.

За словами сенатора, схеми Pump&Dump, нібито поширені в індустрії цифрових активів, є ринковими маніпуляціями.