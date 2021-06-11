На Львівщині затримали священика, який торгував зброєю

У Львівській області поліцейські затримали священнослужителя за підозрою в незаконному поводженні зі зброєю, повідомляє Кореспондент.

Кілька місяців тому волинські оперативники отримали інформацію, що житель Львівської області реалізує перероблену зброю і боєприпаси. Він купував травматичну та газову зброю, переробляв його під вогнепальну та анонімно продавав.

Поліцейські встановили особу зловмисника, ним виявився 47-річний житель Львівської області, священнослужитель в одному з сіл. Поліцейські під прикриттям придбали у нього зброю, а потім затримали і самого зловмисника.

Співробітники поліції провели обшуки, під час яких виявили та вилучили документи, що підтверджують причетність до протиправної діяльності, технічні пристрої і засоби зв'язку, а також пістолети, боєприпаси і глушники.

Повідомляється, що кілька років тому даного священика вже притягували до відповідальності за аналогічні злочини.

За незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ч.1 ст.263 КК) порушнику загрожує позбавлення волі від 3 до 7 років.