В ОП назвали список дружніх для України держав

Офіс президента України назвав найбільш дружні до країни держави. ﻿Список озвучив заступник глави Офісу президента Андрій Сибіга, повідомляє Ділова столиця.

За його словами, в України є ключові союзники в питанні стратегічного співробітництва. Це такі країни:

США,

Канада,

Туреччина,

Литва,

Польща.

Україна готова далі продовжувати розширювати це коло дружніх країн, повідомив він. Зокрема, заступник голови ОП заявив, що Угорщина є важливою для України та її партнером.