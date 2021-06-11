В ОП назвали список дружніх для України держав
Офіс президента України назвав найбільш дружні до країни держави. Список озвучив заступник глави Офісу президента Андрій Сибіга, повідомляє Ділова столиця.
За його словами, в України є ключові союзники в питанні стратегічного співробітництва. Це такі країни:
- США,
- Канада,
- Туреччина,
- Литва,
- Польща.
Україна готова далі продовжувати розширювати це коло дружніх країн, повідомив він. Зокрема, заступник голови ОП заявив, що Угорщина є важливою для України та її партнером.