У Британії біля місця проведення саміту затримали 7 осіб

У британському Хейлі в трьох милях від місця проведення саміту Великої сімки (G7) заарештували сімох осіб, повідомляє Новое время.

Правоохоронці зупинили дві машини і обшукали їх. В автобусі і фургоні виявили фарбу, димові гранати і гучномовці.

Були затримані сім чоловіків від 20 до 45 років, всі вони жителі Великобританії. Чоловіки перебувають під вартою.

11 червня на південному заході Англії в графстві Корнуолл стартує саміт Великої сімки за участю лідерів США, Великобританії, Німеччини, Франції, Італії, Канади та Японії.

Це перша очна зустріч лідерів з початку пандемії коронавируса. Як країн-гостей запрошені Австралія, Індія, Південна Корея і ПАР.

Більшість зустрічей саміту пройдуть за закритими дверима, але в кінці саміту країни опублікують спільне комюніке.

11 червня лідери семи країн обговорять відновлення економіки після пандемії, 12 червня - геополітичні виклики, торгівлю і розвиток. 13 червня будуть обговорюватися загрози з боку РФ і Китаю.