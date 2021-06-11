Встановлено реальний запас ходу популярних електромобілів

Норвезька автомобільна федерація (NAF) провела масштабне дослідження щодо встановлення реального запасу ходу електромобілів. У березні поточного року її експерти протестували два десятка «електричок» в зимових умовах, а тепер - в літніх, повідомляє АвтоПортал.

Реальний запас ходу електромобілів

Принцип проведення випробувань був наступним - взяти кожну машину з повністю зарядженою батареєю і їхати до тих пір, поки вона «не сяде» і не вимкнеться. Після цього отримані дані по пройденій відстані порівняли з «паспортними» запасом ходу по циклу WLTP (Узгодженої у всьому світі процедурі випробувань легкових автомобілів).

При цьому дотримувалася такі обов'язкові умови: кожна машина їхала по одному і тому ж маршруту в один і той же день з однаковими настройками клімат-контролю/кондиціонера - щоб умови були для всіх рівними. Тестовий маршрут пролягав по місту, шосе, грунтовкам і навіть гірських дорогах. Швидкість на магістралі коливалася від 60 до 110 км/год.

Зимовий тест електромобілів проводився при температурі від 3 до -6 градусів за Цельсієм, в ньому брало участь 20 електромобілів. Випробування ж в літній період припало на 20-25 градусів тепла, і в ньому було заявлено вже 21 електромобіль.

Реальний запас ходу електромобілів (зима)

Холодна погода відчутно позначається на рівні заряду батареї електромобілі, і тест NAF це показав наочно. Середня втрата запасу ходу по всьому «електричок» склала 18,5%, при цьому жодна машина не дотягла реальний запас ходу до заявленого. Кращий показник продемонстрував кросовер Hyundai Kona Electric - він проїхав всього на 9% менше, ніж обіцяла методика WLTP (405 км замість 449 км). А от найгірше проявив себе хетчбек Opel Ampera-e (він же - Chevrolet Bolt) - його реальний запас ходу становив лише 70% від заявленого (297 км замість 423 км).

А як на рахунок Тесли? Результат «американців» теж виявився далекий від ідеалу. Зокрема, флагман марки - Model S Long Rang - проїхав в реальності 470 км замість 610 км обіцяних.

Реальний запас ходу електромобілів (літо)

А ось тепла погода - зовсім інша справа! З 21 протестованного електромобіля тільки три машини проїхали менше заявленого, інші ж - показали перевищили свій офіційний запас ходу.

Найбільше враження на випробувачів справив кросовер BMW iX3 - він подолав 556,2 км, тоді як по WLTP його запас ходу складає 432 км. Тобто, після теоретичної розрядки акумулятора «німець» простягнув ще 106 км (20%)!

Найбільшу ж велику автономність ходу (перше місце за запасами ходу) продемонстрував седан Tesla Model 3 Long Range - вражаючі 654,9 км при 614 км заявлених. На другому місці розташувався кросовер Ford Mustang Mach-E Long Range RWD - 617,9 км (всього на 27 км менше, ніж у Tesla) замість 610 за паспортом, а замкнув ТОП-3 хетчбек Volkswagen ID.3 Pro S, який зумів «вдарити» на 564 км, тоді як заводом його пробіг оцінений в 539 км.

Що ж стосується трійки аутсайдерів, в неї увійшли Polestar 2, Citroen e-C4 і Xpeng G3. Навіть влітку вони примудрилися не дотягнути до офіційних цифр (проїхали менше заявленого на 3, 5 і 12 км відповідно).

Реальний запас ходу електромобілів (таблиця)

Автомобіль: запас ходу влітку / запас ходу взимку / запас ходу по циклу WLTP (км)

1. Tesla Model 3 Long Range AWD 2021: 654,9 / 514,8 / 614

2. Ford Mustang Mach-e Long Range RWD: 617,9 / 502,5 / 610

3. VW ID.3 Pro S: 564 / н.д. / 539

4. BMW iX3: 556,2 / 432/450

5. Ford Mustang Mach-e Long Range AWD: 551,9 / 430/540

6. Hyundai Kona 64 kWh: 537 / н.д. / 484

7. VW ID.4 1st Edition: 532 / н.д. / 487

8. Audi e-tron GT: 528,1 / н.д. / 468

9. Skoda Enyaq iV 80: 522 / н.д. / 520

10. Hyundai Ioniq 5: 502 / н.д. / 460

11. Polestar 2: 467/344/470

12. Mercedes-Benz EQA: 451 / н.д. / 417

13. Tesla Model 3 Standard Range: 454,4 / н.д. / 448

14. Volvo XC40 Recharge: 442,9 / 332/417

15. Xpeng G3: 438,9 / 341,8 / 451

16. VW ID.3: 421/340/418

17. Citroen e-C4: 345/261/350

18. Opel Mokka-e: 332,4 / н.д. / 324

19. Fiat 500 electric: 307,8 / 230,2 / 298

20. Honda e: 236,2 / 162/210

21. Mazda MX-30: 219,6 / 165/200