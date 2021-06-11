СБУ викрила розповсюдження антиукраїнської пропаганди

Служба безпеки України припинила злочинну діяльність антиукраїнської пропагандистки. Зловмисниця, використовуючи реальні онлайн-платформи міжнародних громадських ініціатив, закликала до введення військ РФ на територію України.

Про це повідомила пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що агітаторка, мешканка Київщини, адмініструвала в одній із популярних соціальних мереж антиукраїнські ресурси, на яких виправдовувала і "легітимізувала" анексію Криму та російську агресію на сході України.

Зловмисниця також розміщувала на міжнародних онлайн-платформах громадських ініціатив петиції із закликами до президента РФ ввести на територію України війська і приєднати південний схід України до Росії. Потім, використовуючи інтернет-спільноти, агітаторка організовувала просування та збір підписів за фейкові петиції.

Крім того, жінка систематично поширювала публікації з пропагандистських російських інформаційних ресурсів та спільнот соціальних мереж. Матеріали дискредитували підрозділи Збройних Сил України у районі ООС і пропагували діяльність бойовиків терористів "ДНР".

Задокументовано, що антиукраїнськими настроями агітаторка "надихались" під час відвідування так званих "байкерських зльотів" . Вони були організовані байкерським клубом "Нічні вовки" та його керівником, "другом Путіна" , О. Залдостановим.

За інформацією української спецслужби, найближчим часом зловмисниця планувала проведення активної провокаційної кампанії у мережі Інтернет напередодні спільних військових навчань України і НАТО.

Отримані під час досудового слідства матеріали, згідно з висновками експертиз, містять заклики до повалення конституційного ладу України.

У ході проведення обшуків за місцем проживання фігурантки справи в одному з райцентрів Київщини вилучено мобільні пристрої та комп’ютерну техніку, які містять докази її злочинної діяльності.

Наразі слідчими СБУ фігурантці повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії.