Зарплати антикорупціонерів: скільки у травні заробили глави НАБУ і НАЗК

Минулого місяця найвища зарплата була в Артема Ситника: директор НАБУ заробив 282 тис. 11 грн. Крім окладу і надбавок, він отримав трохи більше 100 тисяч інших виплат – це індексація, відпускні, компенсація за невикористану відпустку і добові на відрядження, повідомляє Слово і діло.

﻿Які зарплати в травні були в інших керівників антикорупційних органів — читайте в матеріалі.

Заступник Ситника Анатолій Новак заробив 194 тис. 264 грн. Трохи менше нарахували Тетяні Варварській – 192 тис. 429 грн. Найменше за усіх в НАБУ заробив перший заступник директора Гізо Углава – 126 тис. 912 грн.

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков заробив 200 тис. 143 грн. Крім окладу і надбавок, він отримав 22,6 тис. грн відпускних, а також премію за квітень – 50% окладу.

Його заступник Роман Сухоставець заробив 145 тис. 830 грн, Олександр Стародубцев – 116 тис. 985 грн, Іван Пресняков – 103 тис. 658 грн. Заступники Новікова отримали премії за травень – 20% окладу.

Виконувач обов'язків керівника САП Максим Грищук за минулий місяць заробив 106 тис. 102 грн.