Байден зустрінеться з Меркель 15 липня у Білому домі, – AFP

Президент США Джо Байден зустрінеться із канцлером Німеччини Ангелою Меркель 15 липня. Зустріч відбудеться у Вашингтоні у Білому домі, посилаючись на AFP, повідомляє РБК-Україна.

"Байден зустрінеться з Меркель у Білому домі 15 липня", – йдеться в повідомленні агентства.

Сьогодні в Британії стартує перший за два роки очний саміт "Великої сімки". Він пройде з 11 по 13 червня в Корнуоллі, на південному заході країни.

У перший день саміту лідери США, Великобританії, Канади, Італії, Франції, Німеччини, Японії та Європейського союзу візьмуть участь в урочистій зустрічі за участю королеви Єлизавети II. Зустріч відбудеться в критому ботанічному саду "Проєкт "Едем" в Корнуоллі.

Лідери США та Великобританії провели першу особисту зустріч 10 червня. Борис Джонсон назвав появу Джо Байдена в Білому домі "ковтком свіжого повітря" .

Президент США та британський прем'єр підписали "Атлантичну хартію", яка закріплює прагнення двох країн спільно працювати над розв'язанням світових проблем. За словами Байдена, мова йде про "основні виклики століття – кібербезпеку, нові технології, глобальне здоров'я та зміну клімату" .

Президент США 9 червня вирушив до Європи в рамках свого першого закордонного візиту.