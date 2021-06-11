Байден зустрінеться з Меркель 15 липня у Білому домі, – AFP
Президент США Джо Байден зустрінеться із канцлером Німеччини Ангелою Меркель 15 липня. Зустріч відбудеться у Вашингтоні у Білому домі, посилаючись на AFP, повідомляє РБК-Україна.
"Байден зустрінеться з Меркель у Білому домі 15 липня", – йдеться в повідомленні агентства.
Сьогодні в Британії стартує перший за два роки очний саміт "Великої сімки". Він пройде з 11 по 13 червня в Корнуоллі, на південному заході країни.
У перший день саміту лідери США, Великобританії, Канади, Італії, Франції, Німеччини, Японії та Європейського союзу візьмуть участь в урочистій зустрічі за участю королеви Єлизавети II. Зустріч відбудеться в критому ботанічному саду "Проєкт "Едем" в Корнуоллі.
Лідери США та Великобританії провели першу особисту зустріч 10 червня. Борис Джонсон назвав появу Джо Байдена в Білому домі
"ковтком свіжого повітря".
Президент США та британський прем'єр підписали "Атлантичну хартію", яка закріплює прагнення двох країн спільно працювати над розв'язанням світових проблем. За словами Байдена, мова йде про
"основні виклики століття – кібербезпеку, нові технології, глобальне здоров'я та зміну клімату".
Президент США 9 червня вирушив до Європи в рамках свого першого закордонного візиту.